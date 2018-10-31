صابر الرباعي يوجه رسالة قاسية لسياسيي تونس

جهينة نيوز:

وجه الفنان التونسي صابر الرباعي رسالة قاسية إلى سياسيي تونس بعد أن قامت امرأة بتفجير نفسها في سيارة للشرطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسي.

وقال الرباعي عبر صفحته الرسمية في موقع تويتر : لن يرهبونا ولن ينالوا منا ومن استقرارانا فهم قلة ولا يمثلون الشعب التونسي الحر والمحب للحياة.

وأضاف : على أصحاب القرار أن يهتموا بالشعب وأمنه وأمن البلاد ويثبتوا وطنيتهم ويتركوا كل التجاذبات السياسية والركض وراء المناصب ولا ينسوا أن التاريخ لا يرحم .. تحيا تونس وشعبها.

يذكر أن التفجير أسفر عن إصابة 9 بجروح لم تحدد درجة خطورتها بعد ومقتل الانتحارية التي تبلغ من العمر 30 عاماً , ولم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيها للعملية الإرهابية.