ياسمين صبري تتجاهل كلام عبد الله بهمن

جهينة نيوز:

تجاهلت الفنانة ياسمين صبري الجدل الذي أثاره الممثل الكويتي عبد الله بهمن حول طلبه الزواج منها وردها عليه بالبلوك.

وعاود الفنان الكويتي بإثارة الجدل مجدداً عندما نشر مقطع فيديو له على موقع السناب شات يصرح فيه بأنه كان يمازح الفنانة ياسمين صبري بطلب يدها للزواج ، وبأنه لو كان يتحدث بجدية فأنه يعرف طريقة الزواج بها وجعلها تعيش في منزله.

فواصلت صبري تجاهلها بالرد على هذا الجدل واكتفت بنشر مقالات تتحدث عن الصمت والابتعاد عن الكلام غير المبرر.

يذكر أن ياسمين صبري عادت مؤخراً من رحلة علاجها للتفرغ لبطولة مسلسلها الجديد في رمضان المقبل.