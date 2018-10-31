كيم كاردشيان تستعد لإطلاق نسخة ثانية من kkw body

الأربعاء, 31 تشرين الأول 2018 الساعة 00:43 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

كيم كاردشيان تستعد لإطلاق نسخة ثانية من kkw body

جهينة نيوز:

تستعد نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان لإطلاق النسخة الثانية من عطر KKW Body الخاص بها ، احتفالاً بالتنوع في صناعة الجمال.

ومن المتوقع أن الإصدار الثاني لزجاجة العطر مستوحى من أجسام فعلية لمجموعة متنوعة من النساء ، لأنها روجت له بنشر 3 صور قريبة لأجساد النساء وجميعها ذات أحجام واشكال وألوان بشرة مختلفة ، وإحداهن صورة جسد مليء بعلامات التشقق وهو مايحمل رسائل إيجابية معززة للمرأة.

لم تعلن كيم عن أي معلومة إضافية خاصة بهذا العطر ، لجذب متابعة أخبارها بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي.


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