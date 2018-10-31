أبراج يوم الأربعاء 2018/10/31 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 10/31:كريم، ودود، مرح، خجول، حساس، مهذب، ناضج قبل الآوان،تمارس عمل يتطلب منك الاحتكاك بالناس دائما،تتصرف بطريقة غربيةوتلفت الأنظار،غير تقليدي،محب للسيطرة وتحمل المسؤوليات تحلم بتولي منصب سياسي وتحصل عليه،في الأشهر المتبقية من السنة تنسى الإساءة وتغير أشياء كثيرة تنفذ أعمال ومشاريع متنوعة توقع عقود خليك واثق من قدراتك للبعض تغيير في الشكل، للبعض يفتح لك طريق للسفر، للبعض مشروع ارتباط، للبعض نجاحات ووصول لأعلى مراتب.

برج الحمل:الحظ قريب منك داعم لخطواتك تبشر بأحداث مهمة وتغيرات لمصلحتك تحصل على عوائد مالية غير منتظرة تسمع خبر بخصوص الأولاد انتبه من جفاف في علاقة شخصية.

برج الثور: تعب وتغيرات في حياتك الشخصية والعائلية صعوبات وتأجيل وأعطال اصبر ولا تنفعل وتبالغ في ردود أفعالك خليك واقعي وانتبه على صحتك

برج الجوزاء: مرتاح ونشيط أجوائك مساعدة للانطلاق تنقل وفرص استثنائية تجري لقاء بغاية الأهمية يخدم مصالحك على المدى البعيد اذا شعرت بعدم الاطمئنان تحفظ ولا تعطي رأيك انتبه من خصم في مجال عملك صحح أخطائك.

برج السرطان: قدرتك على الإقناع عالية تحصل على أرباح وتصل لمشاريع بخصوص المال نصيحة حافظ على مكانتك أنت اللاعب الأساسي تسجل الأهداف لصالحك القمر ببيت مالك تابع أمورك بصمت حاول تدخل الهدوء إلى علاقتك العاطفية.

برج الأسد : القمر ببرجك تدخل في مجال جديد بقوة وتقدم تدافع عن آرائك الفرص موجودة تساعدك وتلاقي دعم من أصدقائك لمعالجة المشاكل لقاءات مفيدة وتسمع أخبار جيدة انفراج وزوال هموم نصيحة خليك على قدر الثقة دائما.

برج العذراء: طاقة جوفاء لاتجرح بكلامك أحد من محيطك معك حق الاندفاع خفيف لكن لا تقلق الوضع مرحلي ولن يدوم طويلا تطوي الصفحة وتستفيد من هذا الفراغ راجع حساباتك واشحن طاقتك انتبه من العودة لذكريات الماضي وشعور بخيبة الأمل كن حذر.

برج الميزان: أمورك تتحرك بسرعة تكثر الدعوات والاجتماعات تنهي عمل وتبرهن عن موهبة بأعمالك تتبادل المحبة مع الآخرين تفرض سيطرتك على أصدقائك اتبع قلبك تجد سعادة دائما.

برج العقرب: تركز على عملك تظهر لك أشياء طارئة بعملك أو حياتك الشخصية تعالجها تشعر بعدم القدرة على سيطرة على أمورك فكر بهدوء واعمل مع فريق لا تعارض كن متفهم حتى تسيطر على جميع الأمور.

برج القوس : انقلاب لمصلحتك يحالفك الحظ وتتسهل أمورك الجميع يطلب حضورك لقاءات مهمة وغنية بمجال سفر واتصالات لأماكن بعيدة تنقذ وضع وتحقق انتصار تتلقى دعم غير منتظر نصيحة ابتعد عن أعمال تسيء الك وللبعض استقبال وتوديع زوار.

برج الجدي : تسمع أخبار بخصوص أمورك المالية تسديد فواتير ودفع مستحقات الظروف ملائمة لا تنفرد برأيك وتفرض وجهة نظرك حتى ما تواجه خسارة، فرص مميزة وانشغالات من نوع جديد.

برج الدلو: تركز على شراكة سواء شراكة عمل أو عاطفة عندك تأجيل وصعوبات ماعليك غير تعمل تسويات لأوضاعك تسهل أوضاعك وتسجل بعض النقاط لمصلحتك ابتعد عن الشك والغيرة والغضب هي أسباب لأزمتك مع الشريك العاطفي والعملي تابع طريقك وكن صبور تضمن النجاح الك.

برج الحوت: ضغط عمل كبير عليك أعمل تسويات ونظم ورتب جدول أعمالك لا تهمل شيء حتى ما تتراكم الأعمال تمر بسلسلة تنقلات ومعاكسات في عملك وحياتك الشخصية اترك هذه الفترة بدون تحديات وألغي بعض اللقاءات حتى تتحسن الظروف والأحوال انتبه على صحتك.