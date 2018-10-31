بموافقة أمريكية قصف تركي على مواقع قسد

جهينة نيوز:

قصف جيش الاحتلال التركي مواقع لميليشيا قسد شمال سورية في منطقة عين عرب مساء اليوم و أيضاً نفذت قوات الاحتلال التركي عمليات قصف ضد مواقع ميليشيا قسد في منطقة تل أبيض, و أفادت تنسيقيات المسلحين عن مقتل عنصر من قسد على الاقل خلال القصف التركي على تل أبيض, فيما يأتي هذا القصف ضمن الاتفاقات التركية الامريكية الموقعه سابقاً بين الجانبين, حيث أنه من المستبعد أن تقصف تركيا مواقع ميليشيات موالية للامريكي قبل التأكد من خلوها من عناصر الجيش الامريكي و الفرنسي و بدون التنسيق مع الاحتلال الامريكي شمال سورية.

و يأتي القصف التركي بعد أن أعلن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أكملت كافة الاستعدادات لـ"القضاء على الإرهابيين" شرقي الفرات في سوريا، وأنها ستطلق عمّا قريب عمليات أوسع نطاقا وأكثر فعالية في المنطقة.

هذا و يعتقد أن القصف التركي يأتي ضمن لعبة تبادل الأدوار بين دول الناتو بهدف خلق عدو لعناصر قسد لضمان بقائها في الحضن الأمريكي و عرقلة أي تفاوض بينها و بين السلطات السورية لتسوية أوضاعها و لتوريط الجيش التركي بشكل أكبر للقتال لأجل المشاريع الأمريكية في المنطقة.