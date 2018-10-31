صحيفة: لقاءات سرية سبقت زيارة نتنياهو لسلطنة عمان

الثلاثاء, 30 تشرين الأول 2018 الساعة 23:30 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

صحيفة: لقاءات سرية سبقت زيارة نتنياهو لسلطنة عمان

جهينة نيوز:

كشف مصدر سياسي مطلع في كيان الاحتلال الاسرائيلي عن بعض تفاصيل مباحثات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع سلطان عمان قابوس بن سعيد، قائلا ان الاتصالات بين الجانبين بدأت قبل سنة ونصف السنة، موضحا ان نتنياهو التقى اكثر من مرة، خلال جولاته الخارجية، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وفقا لما ذكرته صحيفة إسرائيل اليوم.

واكد المصدر، ان بن علوي يعتبر عاملا مركزيا في الاتصالات مع اسرائيل، وسبق ان زار اسرائيل اثناء زيارته للسلطة الفلسطينية في شباط الماضي. واوضح المصدر الاسرائيلي ان نتنياهو اجرى عدة اتصالات هاتفية مع السلطان قابوس.

واشار المصدر الى ان نتنياهو غيّر موقفه من قضيتين بعد مباحثاته مع قابوس، رافضا إعطاء تفاصيل دقيقة.


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