فرنسا تنتقد القصف التركي للأراضي السورية

جهينة نيوز:

تستمر عمليات تبادل الادوار بين دول الناتو على حساب الشعب السوري حيث أعربت وزارة الخارجية الفرنسية التي قواتها تحتل أراضي سورية بشكل غير شرعي و تقصف داخل الارضي السورية بشكل غير شرعي ضمن التحالف الامريكي عن قلق باريس إزاء قصف الجيش التركي (الغير شرعي) لمناطق في شمال شرق سوريا حررت من قبضة تنظيم "داعش".

وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية على تويتر: "لا مجال لحل النزاع السوري بالسبل العسكرية، ولا سبيل لإرساء الاستقرار الدائم إلا في إطار حل سياسي طبقا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن".

وقصف جيش الاحتلال التركي بالمدفعية مواقع لقوات قسد المدعومة من الناتو في منطقة عين العرب شمالي سوريا.

و يذكر أن أي قصف تركي للأراضي السورية و بشكل خاص مواقع ميليشيا قسد يتم بالتنسيق مع الاحتلال الامريكي و الفرنسي و بموافقتهم لإخلاء المواقع من جنود الناتو.