وزير الاتصالات الصهيوني يلقي كلمة في الإمارات باللغة العربية

جهينة نيوز:

قدم وزير الاتصالات في كيان الاحتلال الإسرائيلي أيوب قرا الشكر للإمارات خلال زيارة لأبو ظبي تزامنت مع حضور وزيرة الرياضة ميري ريغيف لفعالية صدح خلالها نشيد كان الاحتلال الإسرائيلي ورفرفة علم الاحتلال في الإمارة الخليجية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها قرا باللغة العربية أمام مؤتمر "المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات" المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي.

وقدم الوزير الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "الشكر" للإمارات حكومة وشعبا "على كرم الضيافة".

وكانت وزيرة الثقافة والرياضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ميري ريغيف، نشرت على حسابها في "فيسبوك" تسجيلا مصورا تظهر فيه وهي تزور مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي