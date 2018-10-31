قوافل تعزيزات ميليشيا قسد تنتهي بيد داعش

الثلاثاء, 30 تشرين الأول 2018 الساعة 23:15 | سياسة, محلي

قوافل تعزيزات ميليشيا قسد تنتهي بيد داعش

جهينة نيوز:

أعلنت ميليشيا قسد عن إرسال تعزيزات عسكرية و قوات خاصة لوقف تقدم داعش في ريف دير الزور و لكن غالبية التعزيزات إنتهت بيد تنظيم داعش الإرهابي.

و نشر تنظيم داعش الارهابي مقاطع فيديو تظهر قيامه بإعتراض قوافل التعزيزات و السيطرة على الامدادات التي ترسلها قسد الى منطقة دير الزور و في ذات السياق قالت وكالة أعماق لسان حال تنظيم داعش الارهابي أن مهاجم إنتحاري فجر دراجة نارية بقافلة لقسد و قتل ثلاث عناصر من الميليشيا التي شكلها الإحتلال الامريكي.

و يذكر أن عملية تبادل للأدوار تتم بين إرهابيوا داعش و التحالف الامريكي الممثل بميليشيا قسد تنتهي دائماً بقتل المدنيين السوريين و تدمير البيوت و المدارس و الجوامع ضمن عمليات كر و فر بين الطرفين علماً بأن الطرفين يقومون بتجنيد إجباري لشبان سوريين ضمن مناطق سيطرتهم ليكونوا ضحايا عمليات الكر و الفر.


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