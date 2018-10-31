أهلنا في الجولان المحتل يعلنون إضراباً عاماً الأربعاء رفضاً لممارسات الاحتلال التهويدية

جهينة نيوز:

أعلن أهلنا في الجولان السوري المحتل إضراباً عاماً غداً رفضاً لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية مؤكدين تمسكهم بالهوية العربية السورية.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن أهالي الجولان المحتل أعلنوا يوم غد إضراباً عاماً في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية رفضاً لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي القمعية التعسفية الرامية إلى تهويد الجولان السوري المحتل وضمه إلى الكيان الإسرائيلي المصطنع.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم على المعتصمين من أهلنا في مجدل شمس الرافضين إجراء ما تسمى “انتخابات المجالس المحلية” بالرصاص وقنابل الغاز السام وحاولت تفريقهم بالقوة ما تسبب بإصابة عدد من المعتصمين ووقوع حالات اختناق بين الشيوخ والأطفال والنساء.