بوتين: يجب قطع دابر محاولات التدخل في الانتخابات الروسية

جهينة نيوز:

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة قطع دابر كافة المحاولات للتدخل في سير الانتخابات والحياة السياسية والاجتماعية في روسيا.

وقال بوتين خلال مراسم مكرسة للذكرى الـ 25 لإنشاء المنظومة الانتخابية في روسيا: "لا يحق لأحد أن يعرقل التعبير الحر عن إرادة المواطنين وتشويه موقفهم الذي تم التعبير عنه خلال التصويت. وإن أي تدخل غير شرعي في سير الانتخابات وفي الحياة السياسية والاجتماعية، ومحاولات اللعبة غير النزيهة في هذا المجال يجب قطع دابرها بصرامة".

وأشار بوتين إلى أن "كافة التغيرات للمنظومة الانتخابية كانت تهدف دائما إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتوسيع تمثيل الشعب في منظومتنا السياسية".

وأضاف الرئيس أن المنظومة الانتخابية تتطور باستمرار ومن الضروري أن تتكيف مع تطور التكنولوجيات الحديثة وتتجاوب مع متطلبات وأمنيات المجتمع، مؤكدا أن هذه التغييرات يجب أن تعزز مبادئ انفتاح وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية في روسيا تأسست في عام 1993 بمرسوم من الرئيس بوريس يلتسين. وشكلت تحضيرا لأول انتخابات لمجلس الدوما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وجرت يوم الـ 12 ديسمبر عام 1993