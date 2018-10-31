بوادر أزمة دبلوماسية بين الدنمارك و إيران

جهينة نيوز:

قال وزير خارجية الدنمارك أندرس سامولسون، إن بلاده ستضغط لفرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران، بسبب الاشتباه في قيام المخابرات الإيرانية بمحاولات شن هجوم في الدنمارك.

أعلن وزير الخارجية الدنماركي، اليوم الثلاثاء، استدعاء سفير بلاده لدى طهران، في مؤتمر صحفي بعد كشف الشرطة الدنماركية عن هجوم واسع النطاق على الأراضي الدنماركية، خططت له المخابرات الإيرانية"، مضيفا: "الدنمارك لا تمانع فرض المزيد من العقوبات على طهران، وسأناقش هذا الأمر مع نظرائه في دول شمال أوروبا غدا".

واتهم رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركية بورش أندرسن، في وقت سابق اليوم، الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لاعتداء في كوبنهاغن على أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة تسعى لاستقلال منطقة الأحواز جنوب غربي إيران التي تسكنها غالبية ذات أصل عربي، لافتا إلى أنه من أجل إحباط العملية، التي جرت الشهر الماضي، جرى اغلاق الجسور والمواصلات البحرية إلى الدول المجاورة مثل ألمانيا والسويد.

و في ذات السياق فنّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بشدة الانباء المغرضة التي نشرت بشان العملية الفاشلة التي تعرض لها احد المعارضين الإيرانيين في الدنمارك والصاقها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، ان قاسمي فند بشدة الانباء المغرضة التي نشرت بشان العملية الفاشلة التي طالت احد المعارضين الإيرانيين في الدنمارك والمزاعم بضلوع الجمهورية الإسلامية الايرانية بهذه العملية معتبرا ان هذه المؤامرات تحاك من قبل الاعداء المعروفين للعلاقات الطيبة والمتنامية الايرانية الاوروبية في الظروف الخاصة والخطيرة الراهنة