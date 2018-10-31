رونالدو "يستبعد" ميسي ويرشح 5 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية

جهينة نيوز:

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه غير متأكد من وجود غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول نهاية العام الحالي.

ورشح النجم البرتغالي، 5 لاعبين لمنافسته على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، وهم المصري محمد صلاح، والكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسيون، كيليان مبابي، وأنطوان غريزمان، ورافائيل فاران.

وقال رونالدو: "لا أعرف إن كان ميسي سيدخل القائمة المختصرة للفوز بالكرة الذهبية أم لا.. إذا تحدثنا عن المنافسين الرئيسيين، فهناك مودريتش، وصلاح، ومبابي، وغريزمان، وفاران.. الفرنسيون يمكنهم انتظار التتويج، كون منتخبهم فاز ببطولة كأس العالم الأخيرة".

وتابع رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات: "كم عدد اللاعبين القادرين على أن يكونوا في أعلى مستوى لأكثر من 10 سنوات؟ حسنا لنقل إن هناك اثنين هما: أنا وميسي".

وأعلنت "فرانس فوتبول" في وقت سابق، قائمة تضم 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وستكشف المجلة الفرنسية عن هوية الفائز، في حفل سيقام في العاصمة باريس، في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.