رئاسة مجلس الوزارء تمنح من يؤدي الخدمة الالزامية حق التوظيف لدى الجهات العامة

الثلاثاء, 30 تشرين الأول 2018 الساعة 22:41 | شؤون محلية, أخبار محلية

رئاسة مجلس الوزارء تمنح من يؤدي الخدمة الالزامية حق التوظيف لدى الجهات العامة

جهينة نيوز:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء خطة التطوير الآلية التنفيذية لمسابقات التعيين لدى الجهات العامة

واعلنت ان مجلس الوزراء وجه اللجنة المختصة لإدراج أولوية التعيين لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري على أن يتم إثبات ذلك من خلال وثيقة ( بيان وضع ) حول تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية واستبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية من التقدم للمسابقات العامة

ويأتي هذا القرار ضمن خطة تنتهجها الحكومة بغية تطوير الآلية التنفيذية لمسابقات التعيين لدى الجهات العامة في الدولة.


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