شركة قبنض تفتح باب الحارة بجزئه العاشر وتغلقه بالحادي عشر

جهينة نيوز:

كشف رئيس مجلس إدارة شركة قبنض للإنتاج الفني السيد محمد قبنض أن تصوير مسلسل باب الحارة بجزئيه العاشر والحادي عشر سيكون آخر العام الجاري، مشيرا إلى أن أحداث العمل تجري في الفترة الممتدة بين عامي 1945 و 1960.

وبين السيد قبنض أن حقوق إنتاج مسلسل "باب الحارة" أصبحت ملك الشركة، وأنه سيتم انتاج الجزء العاشر والحادي عشر من المسلسل بحيث يكون الأخير وتنتهي السلسلة، موضحا أن شركة قبنض كما عودت جمهورها على أعمالها المميزة "كطوق البنات"، و"عطر الشام" بأجزائه وغيرها الكثير من الاعمال ستقدم في الجزئين القادمين من باب الحارة منحى مختلفا ومتطورا عن أجزائه السابقة من حيث غنى البيئة الدرامية وضخامة الإنتاج وملامسة واقع الحارة الدمشقية في تلك الفترة من التاريخ.

وأشار السيد قبنض إلى أن هذين الجزئين للكاتب والسيناريست الاستاذ مروان قاووق مؤلف العمل الأساسي بأجزائه الثلاثة الأولى ، ومن إخراج محمد زهير رجب.