تفاصيل جديدة عن مقتل الشقيقتين السعوديتين في أميركا

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفاصيل جديدة عن قضية العثور على جثتي شقيقتين سعوديتين مربوطتين معا جراء غرقهما في نهر هدسون بولاية نيويورك الأمريكية الأربعاء الماضي.

وحسب الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، فقد عثر على جثتي الفتاتين بالقرب من النهر حيث كانتا مقيدتين إلى بعضهما البعض بشريط لاصق في منطقتي الخصر والقدمين.

وتبين عند التحقيقات أن الجثتين لم تبقيا في الماء فترة طويلة، وكانتا ترتديان ثيابا متشابهة فيما لم يكن على جسديهما علامات تدل على صدمات أو رضوض نتيجة الارتطام عند القفز.

وتمكنت الشرطة بعد يوم من التحقيقات من التعرف على هوية الجثتين اللتين تحملان ملامح متشابهة وذات المواصفات المذكورة في مذكرات البحث.

وبحسب بيانات الشرطة فإن الشقيقتين سعوديتان تعيشان في فيرفاكس بولاية فرجينيا. الأخت الكبرى روتانا فارع 22 سنة، والصغرى تالا فارع 16 سنة، وكان لديهما سجل ومذكرات اختفاء وقد طلبتا مؤخرا اللجوء إلى الولايات المتحدة.

وتحقق الشرطة في احتمال اتفاق الشقيقتين على الانتحار، وربط نفسيهما معا ثم القفز في النهر، لكن المحققين لم يستبعدوا أن يكون الحادث جريمة قتل، حيث لا يزال التحقيق جاريا.

ورجحت الشرطة أن الفتاتين ربما قفزتا من جسر جورج واشنطن، إلا أن الأشخاص الذين يقفزون من الجسر بحسب المحللين غالبا ما ينتهي بهم المطاف في ريفرسايد بارك، لكن المحققين قالوا إن الفتاتين لو كانتا قفزتا فستظهر علامات اصطدام على جثتيهما بعد سقوطهما من هذا الارتفاع، بالإضافة إلى أنهما لو كانتا قفزتا خلال النهار، فإن ذلك كان سيلاحظه سائقو السيارات.

وقالت الشرطة: "نبحث حاليا عن نقطة دخولهما إلى المياه، ونتحرى جانبي النهر. ولا يزال من غير الواضح أين كانت الشقيقتان تقيمان قبل وفاتهما".

من جانبها، رفضت شرطة مقاطعة "فيرفاكس" تقديم أي معلومات حول حياتهما في فرجينيا، بسبب القانون الذي يحظر مشاركة أي معلومات تساعد في التعرف على ضحية جريمة تحت سن 18 عاما.

وبحسب الصحيفة فإن روتانا فارع الأخت الكبرى كانت تعيش في نيويورك، بينما ظلت أمها وشقيقتها الصغرى في ولاية فرجينيا.

وقالت الصحيفة إن الأم كانت قد أبلغت بأن تالا الأخت الصغرى كانت مفقودة منذ شهرين، ثم أوقفت جهود البحث عندما اكتشفت أن الفتاة كانت تزور أختها الكبرى.

وذكرت شرطة نيويورك أن الأم التي لم يكشف عن هويتها أبلغت عن ابنتيها في العام الماضي، وقالت الشرطة إنه عندما رصدت الفتاتان، طلبتا الحماية وتم وضعهما في ملجأ.