النظام التركي: سنتدخل حين يخالف الإرهابيون في إدلب اتفاقية سوتشي

جهينة نيوز:

زعم وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو إن "تركيا ستكون أول المتدخلين في حال تصرفت المجموعات الإرهابية والراديكالية في محافظة إدلب السورية بشكل مخالف لاتفاقية سوتشي".

وأوضح أوغلو خلال مؤتمر صحفي ثلاثي مع نظيريه الأذري ألمار محمد ياروف، والإيراني محمد جواد ظريف، أعقب الاجتماع السادس لوزراء خارجية الدول المذكورة في مدينة إسطنبول أن "إيران تعتبر أكثر دولة داعمة لاتفاقية سوتشي المبرمة بين تركيا وروسيا، وأن طهران لديها مساهمات كبيرة في إنجاح مسار أستانا واتفاقية سوتشي".

وأشار إلى "أهمية التعاون بين الدول لتحقيق الاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أنه لا توجد مشاكل كبيرة في إدلب حاليا".

وأكد أوغلو أن "أنقرة تدعم وبقوة وحدة الأراضي السورية، وإيجاد حل سياسي للأزمة القائمة فيها، وتؤكد في الوقت ذاته استمرارها في مكافحة الإرهابيين".

و يذكر أن تركيا هي الممول و المحرك للجماعات الارهابية في محافظة إدلب و قد تعهدت بإخراجهم من المنطقة المنزوعه السلاح و لم تنفذ كل الاتفاق حتى الآن.