حركة الجهاد الإسلامي توجه تحية لأهالي الجولان المحتل و تشيد بإفشالهم الإنتخابات الصهيونية

جهينة نيوز:

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب , التحية لأهالي الجولان السوري المحتل الذين أكدوا على هويتهم.

و قال شهاب: أهالي الجولان المحتل أسقطوا مشروع "الأسرلة" والتهويد من خلال إفشال مشروع الانتخابات الصهيوني.

و شدد شهاب على أن: هذه الخطوة النضالية المهمة أسقطت أي شرعية يحاول الاحتلال أن يضفيها على وجوده الاحتلالي الباطل.

و أضاف: هذه المقاطعة من أهالي الجولان مع مقاطعة ورفض المقدسيين للانتخابات تعزز الموقف الوطني والقومي المقاوم, مؤكداً أن ما حصل اليوم أفشل مخططات الاحتلال بالنسبة الى الانتخابات المحلية و مشدداً على أن تحرك أهالي الجولان السوري المحتل شكل صفعة جديدة أمام مخططات الاحتلال التوسعية.

و أكد القيادي في الجهاد الإسلامي أن رفض أهالي الجولان للانتخابات المحلية للاحتلال شكل صفعة ايضاً امام من يحاول التطبيع, مضيفاً أن ما حصل يعزز مشروعية خيار المقاومة والانتماء للارض سواء في الجولان او القدس او غزة و أن ما يجري خطوة مهمة خصوصاً في وجه هرولة بعض الانظمة باتجاه سلطات الاحتلال