بالصور.. هكذا ودع لاعبو ليستر سيتي مالك النادي بعد وفاته

الثلاثاء, 30 تشرين الأول 2018 الساعة 18:08 | رياضة, كرة القدم

بالصور.. هكذا ودع لاعبو ليستر سيتي مالك النادي بعد وفاته

جهينة نيوز:

نظم العاملون في ليستر سيتي وقفة يوم أمس الاثنين لوداع مالك النادي، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، الذي توفي يوم السبت الماضي إثر انفجار طائرته في محيط ملعب النادي "كينج باور" عقب تعادل فريقه مع وست هام بالدوري الإنجليزي.

تم وضع إكليلاً من الزهور في منتصف ملعب "كينج باور" الذي تحول اسمه فيتشاي سريفادانابرابا؛ حيث وقف اللاعبون والعاملون في النادي بأرضية الملعب لتودعيه

وكانت جماهير ليستر سيتي قد وضعت أكاليل زهور هي الأخرى بمحيط النادي لتوديع مالكه

وتواجد نجل وزوجة مالك ليستر سيتي خارج ملعب "كينج باور" بجانب أعداد كبيرة من جماهير النادي التي لا تزال تعاني صدمة رحيل رجل الاعمال التايلاندي الذى قاد الفريق الملقب بـ"الثعالب" للحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" عام 2016. جماهير ليستر سيتي قد وضعت أكاليل زهور هي الأخرى بمحيط النادي لتوديع مالكه


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