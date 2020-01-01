كرستيانو رونالدو يحتل الصدارة على الأنستغرام

جهينة نيوز

تربع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش أكثر الشخصيات المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي الأنستغرام.

فوصل عدد متابعيه إلى أكثر من 144 مليون شخص يتابعون أحسن لاعب في العالم 5 مرات ، وبذلك يكون رونالدو أزاح المغنية الأميركية الشهيرة سيلينا غوميز التي يتابعها 144 مليون شخص فقط من عرش المتابعة.

ويعود هذا الأمر لكثرة استخدام رونالدو لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل مشاركة متابعيه آخر أخباره ، وينشر صوره أثناء التدريبات الخاصة به ، بالإضافة لترويجه للعديد من الماركات العالمية التي تحاول الاستفادة من شهرة رونالدو من أجل رفع رقم بيعاتها.