كوريا الجنوبية تبدأ بنقل نظام مكافحة الفساد الى قطر!

جهينة نيوز

تبدأ كوريا الجنوبية في نقل أحد أنظمتها إلى دولة خليجية وذلك لحل مشكلة فيها.

وتعتزم كوريا الجنوبية نقل نظامها لمكافحة الفساد إلى دولة قطر وحسب وكالة الأنباء يونهاب.

وأوضحت لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها "ستوقع مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشفافية والنزاهة صباح اليوم في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ".

ويأتي إبرام هذه مذكرة التفاهم وفقا لمقترح من قطر.

وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قد اقترح على كوريا الجنوبية نقل خبراتها في مكافحة الفساد مثل تطوير مؤشرات النزاهة للهيئات العامة خلال جمعية الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في فيينا، عاصمة النمسا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون كوريا الجنوبية وقطر في تقاسم الخبرات في مجال الشفافية والنزاهة، وتطوير مؤشرات النزاهة ونظام تقييمها، وتطوير برامج التعليم لمكافحة الفساد خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وتقدم لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية برنامج التدريب للوفد القطري الذي يقوم بزيارة كوريا الجنوبية لحضور حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، بشأن سياسة كوريا الجنوبية لمكافحة الفساد لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم 31 أكتوبر/ تشرين الثاني.