بريد Gmail يكسر حاجز 1.5 مليار مستخدم نشط على الصعيد العالمي

جهينة نيوز

في الأيام الأولى للإنترنت، كان لدى كل شخص تعرفه بريد إلكتروني على Hotmail أو Yahoo Mail. ومع ذلك، جاءت جوجل مع بريد Gmail الذي يوفر مساحة تخزين إضافية للرسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى واجهة مستخدم كانت أكثر نظافة وأقل تشويشًا بالمقارنة مع الخدمات المنافسة.

الآن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، أصبحنا نتفاجأ عندما يخبرنا شخص ما أنه لا يملك حساب على Gmail على الرغم من حقيقة أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون Hotmail. ومع ذلك، شعبية Gmail أصبحت الآن طاغية على شعبية Hotmail، وبالتالي فنحن لم نتفاجأ عندما أعلنت جوجل مؤخرًا من خلال تغريدة على شبكة تويتر أن خدمة Gmail تفتخر الآن بـ 1.5 مليار مستخدم نشط.

بطبيعة الحال، هذا لا يعني بأن هناك 1.5 مليار شخص حول العالم يقومون بإستخدام Gmail، فهناك العديد من الأشخاص الذين يملكون أكثر من حساب Gmail. وبالتالي، ربما يكون العدد الفعلي للأشخاص الذين يستخدمون Gmail أقل، ولكنه لا يزال يمثل رقمًا مثيرًا للإعجاب.

هذه نظرة مثيرة للإهتمام على جوجل ومدى إعتمادنا على خدماتها. لوضع الأمور في النصاب والسياق الصحيح، تفتخر الفيسبوك أيضًا بكون عدد المستخدمين النشطين يزيد عن ملياري مستخدم نشط شهريًا