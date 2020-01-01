ترامب يتوقع "اتفاقا جيدا" مع الصين

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أنه سيجري التوصل إلى ”اتفاق جيد“ مع الصين بشأن التجارة ولكنه حذر من أنه مستعد لفرض رسوم على سلع صينية بمليارات الدولارات إذا استحال إبرام اتفاق.

وقال لبرنامج ”ذي انجراهام انجل“ عل قناة فوكس نيوز ”اعتقد أننا سنبرم اتفاقا جيدا مع الصين ويجب أن يكون جيدا لأنهم استنزفوا بلدنا“.

وتابع في حديثه قائلا إنه يود إبرام اتفاق في الوقت الحالي ولكن الصين لم تكن مستعدة، دون التطرق إلى تفاصيل.وذكرت كالة بلومبرج يوم الاثنين أن واشنطن تستعد لإعلان فرض رسوم على كل ما تبقى من الواردات القادمة من الصين بحلول بداية ديسمبر كانون الأول إذا فشلت المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الشهر القادم في تهدئة الحرب التجارية.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوما علي سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار وردت الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.

رويترز