دنيا بطمة تنكر قيامها بعمليات التجميل

الثلاثاء, 30 تشرين الأول 2018 الساعة 15:30 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

دنيا بطمة تنكر قيامها بعمليات التجميل

جهينة نيوز

أنكرت الفنانة المغربية دنيا بطمة قيامها بأي عملية تجميل ، وأكدت أنها لم تنفخ جسدها أو تقتطع منه أو تضع عليه شيئاً زائداً ، وأوضحت أن حقنها ببعض البوتوكس والفيلر لا يطلق عليهما جراحات تجميلية.

وانتقدت بطمة إنكار بعض النجمات إجرائهن عمليات التجميل رغم أن بعضهن يكون واضحاً عليهن آثار العمليات سواء خلال الوجه أو الشفاه المنفوخة.

ونشرت بطمة فيديو لها عبر حسابها في موقع السناب شات أكدت فيه أنها ليست ضد إجراء هذا النوع من العمليات ولكن من المهم أن يكون لدى السيدة ثقة بالنفس وهو شيء متوفر لديها وأشارت بأن جمالها هبة من الله.

ومن ناحية أخرى نفت بطمة كل مايتردد حول انفصالها عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا