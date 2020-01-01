دنيا بطمة تنكر قيامها بعمليات التجميل

جهينة نيوز

أنكرت الفنانة المغربية دنيا بطمة قيامها بأي عملية تجميل ، وأكدت أنها لم تنفخ جسدها أو تقتطع منه أو تضع عليه شيئاً زائداً ، وأوضحت أن حقنها ببعض البوتوكس والفيلر لا يطلق عليهما جراحات تجميلية.

وانتقدت بطمة إنكار بعض النجمات إجرائهن عمليات التجميل رغم أن بعضهن يكون واضحاً عليهن آثار العمليات سواء خلال الوجه أو الشفاه المنفوخة.

ونشرت بطمة فيديو لها عبر حسابها في موقع السناب شات أكدت فيه أنها ليست ضد إجراء هذا النوع من العمليات ولكن من المهم أن يكون لدى السيدة ثقة بالنفس وهو شيء متوفر لديها وأشارت بأن جمالها هبة من الله.

ومن ناحية أخرى نفت بطمة كل مايتردد حول انفصالها عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك.