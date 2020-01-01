الدوما: سنسقط أي طائرة استطلاع توجه طائرات بدون طيار لمهاجمة القوات الروسية في سورية

جهينة نيوز

أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف أن بلاده ستسقط أي طائرة استطلاع تقوم بتوجيه طائرات مسيرة دون طيار تهاجم مواقع للقوات الروسية في سورية.

ويأتي تصريح شامانوف بعد أيام على تأكيد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين قيام طائرة استطلاع أمريكية بتوجيه الطائرات دون طيار التي هاجمت القاعدة الروسية في حميميم مطلع العام الجاري.

وقال شامانوف في تصريح للصحفيين في موسكو اليوم: لقد صدرت بيانات من جانبنا عن قيام طائرة استطلاع أمريكية بتوجيه الطائرات التي هاجمت قواعدنا ولا أستبعد أن ذلك سيمنحنا في المرة المقبلة الحق الأخلاقي في ضرب طائرات الاستطلاع هذه.

وشدد شامانوف على أن المعلومات الروسية بهذا الخصوص “موثوقة ودقيقة” معربا عن استغرابه لهذا العمل “غير المقبول واللاأخلاقي الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي”.

وتعرضت قاعدة حميميم الروسية مطلع العام الجاري لهجوم إرهابي بطائرات دون طيار كانت قادمة من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية في إدلب.