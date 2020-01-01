وجبة الطبق الاخير للمجرمين في مطعم من نوع خاص

جهينة نيوز

اختار مطعم كائن في حي شينجوكو، بطوكيو، فتح أبوابه أمام زبائن من نوع خاص، حيث قرر تقديم أطباقه والتي تعد الأخيرة في حياة المجرمين قبل إعدامهم.

وأطلق على المطعم تسمية ''نينجين'' وهي تعني إنسان، حيث تحتوي قائمة الأطباق في هذا المطعم الغريب على مجموعة من الوجبات التي طلب تناولها المجرمون الأمريكيون الخطرون المحكوم عليهم بالإعدام، قبل تنفيذ الحكم بهم.

وتندرج الأطباق الغريبة في القائمة ضمن ترتيب زمني محدد من الأقدم إلى الأحدث، فالطبق الأول في القائمة، هو آخر طبق طلبه في حياته المجرم غاري مارك غيلمور، سنة 1977، المُدان بجرائم قتل وعمليات سطو مسلح، ويتكون الطبق من شطيرة هامبورغر وبطاطا مهروسة وبيضة مسلوقة و3 كؤوس من ويسكي جاك دانييلز.

ويحتوي طبق المجرمة، جودياس بوينانو، الملقبة بـالأرملة السوداء، التي قتلت زوجها وابنها وعشيقها في ثمانينيات القرن الماضي، على البروكلي والهليون والفراولة والطماطم الكرزية، علما وانها طلبت فقد طلبت وجبتها الأخيرة من الطعام الصحي.

أما طبق المجرم جون واين جاسي، والذي اغتصب وقتل 33 ضحية شابة، فهو من محبي الوجبات السريعة، مثل دجاج كنتاكي وبطاطا مقلية وجمبري مقلي وفراولة، وتم إعدامه سنة 1994 وكان في سن 52 عاما.