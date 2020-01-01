هل أجبرت ميغان ماركل زوجها السابق على توقيع "عقد حمل"!

جهينة نيوز

في خطوة مثيرة للدهشة، تبين ان الممثلة العالمية ميغان ماركل أجبرت زوجها السابق تريفور إنغلسون على التوقيع على “عقد حمل” يضمن لها بأن يتكفل بمصاريف فترة الحمل كالتعاقد مع مدرب شخصي وخبير تغذية اثناء الحمل وبعد وضع المولود.

الخطوة كشف عنها مصدر مقرب من ماركل لموقع “ديلي ميل” حيث زعم أن ماركل في فترة توقيع العقد كانت قلقة جدا على مظهرها، خاصة أنها كانت على مشارف نجاح كبير بعد مشاركتها في عدد من المسلسلات التلفزيونية، مشيراً الى ان “عقد الحمل” وقعته ماركل مع زوجها السابق بعد عامين من زواجهما عام 2011