بعد 31 عاما أم تلتقي بابنها المخطتف

جهينة نيوز

عثرت أم كندية على ابنها الذي اختطف عندما كان عمره 21 شهراً خلال زيارة لوالده في تورنتو.

وتقول مصادر إن والد جيرمي آلن مان أخذه في عام 1987 إلى الولايات المتحدة وعاشا هناك بوثائق مزورة إلى أن ضبط الوالد بتهمة استخدام وثائق مزورة.

وأنهى اعتقال الأب جهود الشرطة في كندا والولايات المتحدة للعثور على الطفل المختطف منذ 31 عاماً.

ويبلغ جيرمي آلن مان من العمر الآن 33 عاماً، وأبلغه والده بأن أمه توفيت عندما كان طفلاً. وقد سافرت والدته لينيث مان - لويس إلى الولايات المتحدة لتلتقي بابنها المفقود منذ ثلاثة عقود.

قالت الوالدة، إن "الكلمات لا تكفي لوصف شعوري"، مضيفة "عندما سمعتهم يقولون لي أن ابنك على قيد الحياة وقد عثروا عليه، أردت أن أتأكد من ذلك بنفسي".

وأشارت إلى أن أول شيء أرادت القيام به عند الالتقاء به وقبل أن تتحدث معه هو أن تضمه. وأردفت "أردت أن أتأكد بأن الأمر حقيقي"، مضيفة قلت حينها "يا إلهي، إنه طفلي".

وتحدثت مان -لويس مع ابنها لساعات، وأصرت على أن تعد له الطعام قبل عودتها إلى كندا.

وكان آلان قد اختطف ابنه منذ عام 1987 خلال زيارة في كندا بعد انفصاله عن الام بعام

وفتحت شرطة تورنتو تحقيقاً موسعاً في اختفاء الطفل ولكن دون جدوى ولكن أعيد إثارة قضية اختطاف ألان بين مسؤولين كنديين وأمريكيين في عام 2016، مما جدد الاهتمام بالبحث عنه من جديد.

وفي 26 تشرين الأول، ألقي القبض على مان في فيرون، في كونيتيكت، على بعد حوالي 20 كيلومتراً من هاتفورد، عاصمة الولاية.

ويزعم أن مان وهو مواطن كندي وغاني حصل على شهادات ميلاد مزيفة له ولابنه تزعم أنهما من تكساس.

وتم الكشف عن شهادات الميلاد المزيفة عندما استخدمها مان لتقديم طلب للحصول على وحدة إيجار في الإسكان المدعوم من الحكومة الفيدرالية، ليتم التعرف عليه في وقت لاحق باستخدام برنامج التعرف على الوجه.

ويواجه مان اتهامات باستخدام بيانات كاذبة في الولايات المتحدة، كما يواجه احتمال تسليمه إلى كندا بتهمة اختطاف عند استكمال محاكمته جنوب الحدود

وقالتالأم إنها وجيرمي "يتطلعان للمضي قدماً كعائلة".

وأضافت " قصتي أنا وبعد 31 عاماً، تؤكد أنه لا يجب على المرء أن يتخلى عن الأمل مطلقاً وأن يكون صبوراً وأن يؤمن بأن كل شيء ممكن وأن أي شيء يمكن أن يحدث