لماذا لقّب رئيس البرازيل الجديد بــ" ترامب الاستوائي"

جهينة نيوز

قال العديد من المحللين أن الرئيس البرازيلي الجديد يمثل خطراً أكثر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إذ أصبحت رابع أكبر ديمقراطية في العالم في خطر.

وبولسونارو، هو عضو في الكونغرس منذ سبع سنوات، وقد صعد إلى الوعي الشعبي كشخصية متشددة في القانون والنظام مع مصداقية خارجية بسبب الأزمات التي اجتاحت البرازيل خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن تعليقاته العنصرية والعرقية ضد النساء والسود مروعة الى حد كبير، وهي تعليقات تدعو إلى اعتباره مرشحا غير مناسب، والآن، سيكون رئيسا غير مناسب.

وأشار محللون أمريكيون إلى أن مديح رئيس البرازيل الجديد المتكرر للحقبة القمعية في بلاده يبرهن على نزعاته المتطرفة وإلى “الشر العسكري” الذي يكمن في داخله، وقالوا إن شغفه بالعنف وإعطاء الضوء الأخضر لعمليات القتل خارج القضاء يجعله أقرب إلى ديكتاتور الفلبين الحالي، رودريغو دوتيرتي، من الرئيس الحالي للولايات المتحدة.

هنالك الكثير من التشابه بين ترامب وبولسونارو، إلا أن الولايات المتحدة يقودها في النهاية “سياسي” ما زال يطبق القانون داخل حدود المؤسسات الأمريكية وعبرها في حين سيحاول جنرال البرازيل الجديد “خنق” الدستور دون أى مداخلات شعبية لكي تصبح البرازيل “ديمقراطية مدارية”

مديح رئيس البرازيل الجديد المتكرر للحقبة القمعية في بلاده يبرهن على نزعاته المتطرفة وإلى ” الشر العسكري” الذي يكمن في داخله

ومما يثير القلق، أن المستويات الحالية للجريمة العنيفة يمكن أن تبرر القمع الدموي، إذ اقترح جنرال البرازيل الجديد استحداث منصب وزاري جديد لقائد القوات الخاصة، وهنالك مخاوف من دور متزايد للمليشيات، التي تتألف من متقاعدي الشرطة، الذين يمارسون الابتزاز والتهديد والعنف، ولهم ارتباطات بمحاولات اغتيال البرلمانية اليسارية السابقة مارييل فرانس.

من المفارقة، أن تأتي التحذيرات من الولايات المتحدة بشأن انتخاب الرئيس البرازيلي الجديد إلى حد القول إن انتخابه يمثل محاولة من الأثرياء الأقوياء لجرف الديمقراطية والاستفادة من الأوقات المضطربة