دعوات لتسمية شارع السفارة السعودية في واشنطن بـ "جمال خاشقجي"

جهينة نيوز

دعا صحفيون أمريكيون بارزون، كمراسل نيويورك تايمز للشؤون الدولية ديفيد كيرك باتريك، إلى تسمية شارع السفارة الأمريكية في واشنطن بـ "جمال خاشقجي".

وقد لفتت قضية مقتل الصحفي السعودي الأنظار - بطريقة غير مسبوقة - إلى السعودية ووضعتها قيد التمحيص، بعد أن قدمت روايات متضاربة لما حدث خلال الأسابيع التالية للحادث.

وكان خاشقجي، 59 عاما، والذي كان يسهم بالكتابة لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، منتقدا لسياسات المملكة فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي والاعتقالات التي طالت ناشطين وناشطات ودعاة ورجال أعمال.

واختفى خاشقجي عقب دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول لإتمام وثائق زواجه من خطيبته التركية.

وأفادت تقارير في وسائل إعلام تركية بأنه قتل وقطعت أوصاله على يد فريق أرسل من السعودية خصيصا لإسكاته. وأقرت السلطات السعودية بمقتله داخل القنصلية وألقت السلطات القبض على أكثر من 18 شخصا للاشتباه في تورطهم بالحادث

المصدر:BBC