الفنان أشرف عبد الباقي متهم بالسرقة

جهينة نيوز

اتهم مذيع يدعى منصور الصناديلي، يقدم برنامجاً بعنوان 'قهوة بلدي' في إحدى القنوات التلفزيونية، النجم أشرف عبد الباقي، بسرقة فكرة برنامجه وإعادة تقديمها من خلال برنامج 'قهوة أشرف'.

وكتب الصناديلي من خلال صفحة البرنامج على 'فايسبوك': 'الفنان أشرف عبد الباقي وقناة الحياة اخدوا فكرة برنامجنا زي ماهي، بس الشهادة لله غيروا في الاسم وسموها قهوة أشرف'.

والغريب أن برنامج النجم المصري لم يبدأ عرضه حتى الآن، ولكن تم الاعلان عنه، وهو يتحدث عن النماذج الناجحة من الشباب، الامر الذي دفع بالصناديلي لاتهامه بسرقة الفكرة والتأكيد إنه مأخوذ من برنامجه