جنون الآباء يدفع رجل لبيع ابنته الرضيعة

جهينة نيوز

تنتشر بين الكثير من الرجال بعض العادات والمعتقدات التي تؤدي بهم إلى تصرفات غريبة

فقد دفعت رغبة رجل صيني أن يكون مولوده الجديد ذكر إلى تصرف صادم، وهو بيع إبنته ذات العشرة أيام.

وبحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية فإن الأب شعر بيأس شديد بعدما أنجبت له زوجته أنثى للمرة الثانية، وكان يريد مولودا ذكرا، فأقدم على بيع الصغيرة لزوجين لم ينجبا مقابل 4500 جنيه إسترليني، وعندما لم تجدها الجدة في المنزل أبلغت الشرطة.

وقالت الجدة:” عندما ولدت الصغيرة قررت أن أجلس معها في المنزل لأرعاها كما فعلت مع أختها قبل ذلك، لكنني رأيتها بضعة مرات فقط ثم لم يسمح لي ابني بدخول المنزل”.

وأضافت:” عندما خرج ابني ذهبت إلى المنزل مرة أخرى كي أرى الصغيرة، ولكنني لم أجدها فاستجوبته لكنه رفض الإجابة، فقمت بإبلاغ السلطات، وبعد استجوابه اعترف بأنه باع ابنته لزوجين لم ينجبا في مدينة انشي في مقاطعة هوبي، وذلك لأنه كان يريد مولودا ذكرا، كما أنه كان يعاني من قلة المال”.

وبعد البحث عثرت الشرطة على الطفلة وهي اليوم برعاية والدتها وجدتها