نجاة إيناس عز الدين من الموت

الثلاثاء, 30 تشرين الأول 2018 الساعة 13:18 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نجاة إيناس عز الدين من الموت

جهينة نيوز

تعرضت الفنانة إيناس عز الدين لحادث سير خطير كاد أن يودي بحياتها ، وبعد أن نجت منه نشرت الفنانة على صفحتها الشخصية في موقع الفيس بوك.

وكتبت إيناس : اتكتب لنا عمر جديد ، العجلة الخلفية انفجرت فجأة عالسريع ، و4 عربيات دخلوا فينا من كل الاتجاهات ، ولولا ستر ربنا كان زمانا في عداد الأموات.

وأضافت : العربيات تعدي وتتفرج علينا وتمشي ، مفيش إنسان أو راجل عنده نخوة أو شهامة وقف يشوف فينا أيه أو يطلب إسعاف ، الخير قل أوي والناس ماتت بالحياة.

انهالت على الفنانة مئات التعليقات التي تحمدت لها السلامة وتمنت لها العمر الطويل.


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