هاتف الرئيس روحاني يتعرض للتنصت!

جهينة نيوز

أقر رئيس "منظمة الدفاع السلبي" التابعة لرئاسة الأركان الإيرانية الجنرال سردار غلام رضا جلالي بأن هاتف الرئيس الإيراني حسن روحاني قد تعرض للتنصت دون تسمية الجهة المتنصتة.

ونقلت وكالة "إسنا" شبه الرسمية عن الجنرال قوله إن هاتف رئيس البلاد تم التنصت عليه مؤخرا وسيتم استبداله بهاتف أكثر أمنا.

وأشار المسؤول إلى أن أجهزة الأمن الإيرانية قررت لهذا الغرض صناعة هاتف لا يمكن التنصت عليه لحماية قادة البلاد من محاولات التجسس وذلك دون الكشف عن الجهة المسؤولة عن حادث التنصت.

كما ذكر أن أجهزة الأمن الإيرانية كشفت مؤخرا جيلا جديدا من فيروس StuxNet وتصدت لمحاولاته خرق المنظومات الإلكترونية التابعة لحكومة طهران.

ويعتقد الكثيرون في إيران أن هذا البرنامج الخبيث أنتج من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف نسف برنامج إيران النووي.