الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم لمهرجان القاهرة السينمائي

جهينة نيوز

أقام مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمراً إعلامياً كشف فيه عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لدورته الأربعين الواقع في (20-29) تشرين الثاني 2018.

وتضم اللجنة كل من الممثل التونسي ظافر العابدين والمخرجة المصرية هالة خليل والممثلة اللبنانية ديامان بو عبود والممثلة الكازاخية سامال يسلياموفا والفنانة البلجيكية ناتاشا رينييه والمخرج الفلبيني بريانتي ميندوزا والمنتج والمؤلف الأرجنتيني خوان فيرا والمخرج الإيطالي فرانشيسكو مونزي ، ويترأس اللجنة المخرج الدنماركي بيل أوجوست.

يذكر أن المهرجان سيعرض 40 فيلماً , وسيوزع جوائز جديدة للمرة الأولى فيه.