ميغان ماركل تخترق البروتوكولات الملكية بسبب فستانها

الثلاثاء, 30 تشرين الأول 2018 الساعة 12:23 | مجتمع, أخبار المجتمع

ميغان ماركل تخترق البروتوكولات الملكية بسبب فستانها

جهينة نيوز

زارت دوقة ساسكس ميغان ماركل مع زوجها الأمير هاري مركز Courtenay creative المسئول عن إقامة البرامج لليافعين الذين يطمحون في دخول عالم التمثيل، في ثاني يوم من جولتهما الملكية في نيوزلندا.

والتقى الدوقان بمجموعة من الهاوين الذين تنكروا بشخصيات سلسلة Lord of the rings الأيقونية.

وأطلت الدوقة بفستان أبيض من توقيع مصممة الأزياء النيوزلندية Maggie Marilyn , ونسقت معه كعب بلاستيكي كجلي اللون ، بالغضافة لمعطفها الذي كانت تضعه فوق كتفيها على الطريقة العصرية.

يذكر أن الدوقة قد تكون اخترقت قواعد اللباس في البروتوكولات الملكية التي أقرتها الملكة ، وذلك بسبب طول الفستان الذي وصل إلى أعلى الركبة


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