خطيبة خاشقجي تخاطب ترامب!

جهينة نيوز

وجهت خطيبة الإعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي طلبا عاجلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أيام من رسالة بعثتها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وطالبت جنكيز خلال كلمة ألقتها خلال مشاركتها بمناسبة في العاصمة البريطانية، لندن أمس الإثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم فسح المجال للتستر على عملية قتل خطيبها، وناشدته بتحقيق العدالة ومعرفة مكان وجود جثة خاشقجي، وذلك وفقا لـ"CNN"

وقالت: "أنا ممتنة لتضامن الناس من كافة أرجاء العالم، ولكنني أشعر بالإحباط من تصرفات الكثير من قادة الدول، وأمريكا على وجه الخصوص".

وأضافت جنكيز قائلة: "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يساهم بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، لا يجب أن يفسح المجال أما التستر على عملية قتل خطيبي، دعونا لا نسمح للأموال بأن تلوث ضمائرنا وتدفعنا للتنازل عن قيمنا". ووصفت خطيبها بـ"الشهيد الذي قتل في سبيل تحقيق الديمقراطية والحرية"، وشددت على رغبتها بدفنه ومعرفة مكان جثته.

​وكانت خطيبة الصحفي السعودي وجهت رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، طالبتهم فيها بالإفصاح رسميا عن مصير جمال خاشجقي المختفي منذ عشرة أيام بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.