اليمن: عملية عسكرية على مواقع "تحالف العدوان" في قانية بالبيضاء

جهينة نيوز

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الثلاثاء عملية عسكرية على مواقع مسلحي "تحالف العدوان السعودي" في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

واكد مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية على مواقع وتحصينات تحالف العدوان السعودي في جبهة قانية وأدت العملية إلى خسائر في الأرواح والعتاد واغتنام كميات من الأسلحة.

وأضاف المصدر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف تجمعات تحالف العدوان السعودي جنوب كيلوا 16 في الساحل الغربي بالعديد من القذائف محققة إصابات مباشرة.

وقد دمر الجيش واللجان الشعبية عربة برادلي للجيش السعودي في جيزان.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على مواقع مسلحي تحالف العدوان السعودي في تعز والساحل الغربي.

الإعلام الحربي المركزي