اعتصام لأهلنا في الجولان المحتل رفضا للمشاركة فيما يسمى "انتخابات المجالس المحلية"

الثلاثاء, 30 تشرين الأول 2018 الساعة 11:35 | شؤون محلية, أخبار محلية

اعتصام لأهلنا في الجولان المحتل رفضا للمشاركة فيما يسمى

جهينة نيوز

اعتصم اليوم أهلنا في الجولان السوري المحتل في بلدة مجدل شمس تأكيداً على رفضهم القاطع المشاركة فيما يسمى (انتخابات المجالس المحلية) المقررة اليوم والتي تريد سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها عليهم مؤكدين تمسكهم بالهوية العربية السورية.

وكان أهالي الجولان المحتل خرجوا مساء أمس بمظاهرات في ساحة مجدل شمس المحتلة وقرية عين قنية وجابت شوارع البلدة والقرية حاملين الأعلام الوطنية واللافتات المنددة بالانتخابات وداعين إلى وحدة الصف على التصدي لجميع الإجراءات الصهيونية القمعية التعسفية الهادفة إلى خلق فوضى وحالة انقسام داخلي بين سكان قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية في محاولة لشق الصف الوطني الموحد لأبناء الجولان المحتل.


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