نادال يتحدث عن مقتل خاشقجي وموقفه من المشاركة في كأس الملك سلمان!

جهينة نيوز

تحدث نجم كرة التنس الإسباني رافايل نادال، عن اللقاء الاستعراضي الذي سيلعبه في السعودية وقال إنه تأثر لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بأسنطبول في الـ2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأكد نادال في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن سيتريث قبل اتخاذه القرار النهائي بخصوص إلغاء هذا اللقاء من عدمه، وذلك وفقا لـ"فرانس 24".

وقال النجم الإسباني، "أن على دراية بما حدث في السعودية، لكن التزمت قبل عام بأن ألعب هناك. فريقي يتحدث مع السعوديين حاليا ويرصد الأمور".

وأضاف: "من المؤسف أن تحدث أمور مثل هذه ويفقد صحفي حياته، أدرك أن أمرا سيئا حدث هناك، ونحن نراقب تطورات الحادث على أمل أن تتضح الأمور عما قريب".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

ومن المقرر أن يلتقي الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول عالميا في كرة المضرب، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، في مباراة استعراضية بالسعودية.وستقام المباراة بين اللاعبين المخضرمين في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.