كولومبيا والبرازيل تنفيان تبني أي خطط لغزو فنزويلا

جهينة نيوز

نفت وزارة خارجية كولومبيا الأنباء التي أفادت بأن بوغوتا مستعدة لدعم البرازيل، إذا ما قررت الأخيرة غزو فنزويلا، ونفت البرازيل وجود نوايا كهذه.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة Folha de Sao Paulo عن مصدر كولومبي زعمه أن بلاده مستعدة لدعم رئيس البرازيل المنتخب جايير بولسونارو، إذا ما قرر الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالوسائل العسكرية.

وقال وزير خارجية كولومبيا كارلوس أولميس تروخيلو، إن وزارته نيابة عن حكومة البلاد، ترفض وتدحض الإشاعات المختلقة التي نشرتها الصحيفة.

وذكر أن حكومة الرئيس إيفان دوكي "تلتزم في عملها بالتقاليد المسالمة، وتحاول من خلال الإجراءات السياسية والدبلوماسية وبالتعاون الإقليمي متعدد الأطراف، مساعدة الشعب الفنزويلي الشقيق لكي يتمكن عاجلا أو آجلا من العيش مرة أخرى في ظل الديمقراطية والحرية".

ونفى وزير الدفاع في الحكومة البرازيلية المقبلة أوغوستو هيلينو إمكانية غزو فنزويلا للإطاحة برئيسها.

وقال: "هذا يتناقض مع مبادئ سياستنا الخارجية التي تفترض عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

المصدر: نوفوستي