دي ميستورا يجري مشاورات مع دول "المجموعة المصغرة" بشأن سوريا!

جهينة نيوز

أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا مشاورات في لندن مع دول "المجموعة المصغرة" ويتوقع أن يعقد قريبا محادثات مع ممثلي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا في سوريا.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان يوم امس الاثنين: "أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا مشاورات في لندن، في إطار عملية جنيف مع كبار الدبلوماسيين من دول "المجموعة الصغيرة" التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كان تبادلاً مفيداً للآراء، مبني على الجدية والاستعجال نحو إنشاء لجنة دستورية في سوريا".

كما التقى دي ميستورا في لندن المنسق العام لما تسمى "اللجنة السورية للمفاوضات" نصر الحريري.

وأضاف البيان: "يعول المبعوث الأممي إلى سوريا أن يعقد في المستقبل القريب، في إطار عملية جنيف، مشاورات مع كبار ممثلي الدول الضامنة لأستانا وسوتشي — إيران وروسيا وتركيا".

هذا وكان ستافان دي ميستورا زار سوريا الأسبوع الماضي، وعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية وليد المعلم. وأشار قبل ذلك، إلى أنه سيقدم تقريرا إلى الأمين العام عن نتائج الرحلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أكد يوم الأربعاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أنه سيتنحى عن منصبه نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وشغل دي ميستورا منصب المبعوث الخاص إلى سوريا خلفا للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي استقال في منتصف أيار/مايو 2014.

سبوتنيك