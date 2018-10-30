أبراج يوم الثلاثاء 2018/10/30 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم10/30:واضح،صريح،لك سحر خاص،تحب المعرفة والسفر،إداري،عملي،لا تحب الروتين،تحب رسم الصور في خيالك تغير عواطفك،محب للمال ليدعمك بدعوات واللقاءات، الأشهر القادمة تحملك سفر واستلام منصب نصيحة لا تدخل في المجهول إذا كنت تاجر انتبه لتجارتك قد ينشأ خلاف مع شركاء تبدء في عمل جديد بعد منتصف شهر شباط وللبعض ارتباط وزواج.

جهينة نيوز-خاص

برج الحمل: تنشغل بمسائل عائلية أو شخصية لا تدع أحد من محيطك يحبطك ويحبط أعمالك أو يتدخل بشؤونك ويسببلك انفعال وممكن تتوتر من أعطال وتعليمات حافظ على هدوئك للبعض تقوم بزيارات عائلية أو تستقبل زوار.

برج الثور: يوم للحكي والتواصل وعقد لقاء مهم وتجد حلول لمسائل شائكة وتوصل رسالة مهنية إلى أحد ما، تجتمع مع الأخوة والأخوات وجيران، سفر قصير وتصليح سيارة أو خبر بخصوص هاتفك.

برج الجوزاء: تركيز على صعيد أمورك المالية خليك حكيم بمصاريفك وظف أموالك بشكل جيد وحسن ميزانيتك وللبعض تحصل على ربح أو جائزة استرداد دين وتجد أشياء ضائعة.

برج السرطان: القمر ببرجك طاقة ونشاط وحماس الك تتصالح مع نفسك في فرص وحسم لبعض القضايا تلفت الأنظار بحركتك وسرعتك تغيير في شكلك الخارجي أو على صعيد تجديد أثاث بيتك.

برج الأسد:تعاكسك الظروف تنفعل وتغضب بشدة يومك بطيء والحظوظ قليلة قد تشعر بخيبة أمل وظلم من محيطك خليك صبور وحافظ على هدوئك تتلقى مساعدة لا تبدأ بأشياء جديدة وانتبه على أغراضك من النسيان والضياع.

برج العذراء:لقاء واجتماع مهم تبدو سعيدا وجريء تطمئن وتروج لأفكارك وأمنياتك لا تستسلم تصل لانفراج وتلمسه تفرح بصداقة جديدة، تكيف ولا تغامر بسلامتك اطلب أمنية تتحقق لك.

برج الميزان : أثبت حضورك وجدارتك بإمكانك التقدم بشرط تتحلى بالموضوعية ولا ترتجل بعمل وتتهرب من مسؤولية احتمال تعاني من تقلبات وأجواء مشحونة ومتعبة انطلق بثقة للبعض تعامل مع أطباء وزيارة مريض.

برج العقرب: تنقلاتك مهمة قوة بأفكارك وأعذارك قادر على طرح المواضيع بسهولة وقت للنجاح وللسفريات واتصالات لمسافات بعيدة تجري مقابلة وتصل لتفاهم بأمور قضائية وأوراق ودراسة غيبية.

برج القوس: تناقش في مواضيع تمويل وقروض وتحصل على تسوية تحلم فيها الأبواب مفتوحة أمامك للحوارات ونقاشات بناءة تدقق وتعبر عن مواقفك وتصلح أي سوء تفاهم على صعيد أمور مالية مشتركة استحقاقات فواتير وللبعض دفع فواتير وزيارة مريض.

برج الجدي: تركز على شراكة انتبه من موقف مفاجىء شريك أو زميل عمل تطرأ تغيرات منافسة تؤدي لغضبك اضبط أعصابك وللبعض توقيع عقود واهتمام بمد جسور تواصل مع محيطك خليك رومنسي واهتم بالشريك.

برج الدلو: أبدا باكرا ولا تكثر مطاليب اعتمد على نفسك اهتم بعملك نظم جدول أعمالك كن هادئ في معالجة مسائل طارئة على صعيد عملك انتبه على غذائك وصحتك ولا تتردد في طلب مساعدة اظبط مواعيدك وانتبه من تداخلها.

برج الحوت: تجاوب وفاوض بثقة تجهز لسهرة ولقاء مع الأحبة حضورك مميز يلطف الأجواء تناقش بصوت عالي ومسموع تخصص وقت لممارسة هواية مفضلة للبعض اهتمام بطفل.