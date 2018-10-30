الجيش الأمريكي سينشر قوات للتصدي لقافلة مهاجرين على حدود المكسيك

جهينة نيوز:

قال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) قد ترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

جاء هذا التصريح اثر تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب قافلة من المهاجرين من أميركا الوسطى تتجه نحو الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بأن الجيش بانتظارهم.

الى ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين بأن 5 آلاف جندي سينتشرون على الحدود الجنوبية.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن رقم 5 آلاف جندي سيرسلون، إلا أنه قال إن التخطيط لا يزال جاريا ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن العدد.

وذكر مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي أن نحو 800 جندي سيرسلون إلى الحدود مع المكسيك لتوفير المساعدة - خاصة الدعم اللوجستي- لحرس الحدود.

وأشار ترامب في الأسابيع الأخيرة إلى الحاجة لمزيد من الجنود لتشديد الأمن على الحدود، واستغل سياسيا مسألة قافلة مهاجرين تضم بشكل رئيسي مواطنين من هندوراس وتقترب ببطء شمالا عبر المكسيك.