المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين

جهينة نيوز:

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تجاه اتفاقاتها ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي .

كما قرر المجلس المركزي، في بيانه، مساء اليوم الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فلسطين تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

وخول المجلس الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متابعة وضمان تنفيذ ذلك، وثمن موقف الرئيس واللجنة التنفيذية الرافض لـ "صفقة القرن" واعتبار الإدارة الأمريكية جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وأكد المجلس في قراراته "التمسك بحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون الدولي