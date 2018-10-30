بعد الخسارة المذلة أمام برشلونة ريال مدريد يقيل مدربه لوبيتيغي

جهينة نيوز:

أعلن نادي ريال مدريد الإثنين إقالة مدربه جولن لوبيتيغي غداة الخسارة المذلة في الكلاسيكو الإسباني لكرة القدم أمام غريمه التقليدي برشلونة 1-5، وتعيين مدرب فريقه الرديف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مكانه مؤقتا بانتظار التعاقد مع مدرب جديد.

وكتب النادي الملكي في بيان "قرر مجلس ادارة ريال مدريد الذي اجتمع اليوم، إنهاء عقد المدرب جولن لوبيتيغي. هذا القرار الذي تم اتخاذه بأعلى درجة من المسؤولية، يهدف إلى تغيير دينامية الفريق الأول"، مضيفا "سيتم استبداله مؤقتا بسانتياغو سولاري الذي سيتولى قيادة الفريق الأول ابتداء من يوم غد الثلاثاء".