الولايات المتحدة تطلق المناورات العالمية السنوية للقوات النووية

جهينة نيوز:

بدأت الولايات المتحدة المناورات السنوية لقواتها النووية الاستراتيجية "Global Thunder-2019"، حسبما أفادت القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية في بيان صحفي.

وسيتم خلال التدريبات، كالعادة، التعامل مع إجراءات ضربات شاملة والدفاع الصاروخي، يشارك فيها ممثلو الحلفاء للولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية.

وفي هذا السياق، قال قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية الجنرال جون هايثن إن "الردع في القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن يكون ذي نهج عالمي، ويجب أن يشمل حلفاءنا وشركاءنا".

وأضاف أنه ولهذا السبب فإن "Global Thunder" مناورات متعددة الجنسيات على نطاق عالمي.