عقوبات امريكية على شركة صينية هددت عمل منتجي السلاح الامريكي

جهينة نيوز:

أفادت وزارة التجارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت قيودا تجارية على شركة الإلكترونيات الدقيقة "فوجيان جينهوا" الصينية.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الاثنين: "تشارف شركة "جينهوا" على إنهاء العمل على إنشاء قدرات كبيرة لإنتاج الدوائر المتكاملة للذاكرة العشوائية الديناميكية".

وأضاف البيان: "هذا الإنتاج الإضافي، في ضوء الأصل الأمريكي المحتمل لهذه للتكنولوجيا، يهدد البقاء الاقتصادي للمنتجين الأمريكيين لهذه المكونات المهمة لنظم الأسلحة الأمريكية على المدى البعيد".

وتم اتخاذ القرار بناء على اعتبارات الأمن القومي الأمريكي.

وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، بعد الـ6 من يوليو/ تموز، من العام الحالي، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجا من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنويا.

من جانبها، اتخذت الصين إجراءات مضادة وفرضت في نفس اليوم، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية