خطوات تقارب بين اسرائيل ودول عربية إضافية وإمكانية اقامة قناة سرية مع وايران

جهينة نيوز:

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ان زيارته لسلطنة عمان، تأتي ضمن خطوات مماثلة يقودها مع الدول العربية، لافتا إلى انه ستكون هناك المزيد من هذه الخطوات، وفقا لما ذكرته القناة الثانية العبرية.

من جانبه قال موقع تيك ديبكا، ان الأمر الأهم في لقاء نتنياهو وسلطان عُمان، حدث في البحرين، حيث أعلن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، في مؤتمر الأمن، ان اسرائيل دولة في الشرق الاوسط، ونحن نفهم ذلك. كما ان العالم يعي هذه الحقيقة، وربما حان الوقت للتعامل مع اسرائيل على هذا الاساس.

ورأى الموقع انه حين تعلن دولة خليجية رسميا وعلنا ان اسرائيل دولة في الشرق الاوسط، فان ذلك يعد تطورا سياسيا من الدرجة الأولى من حيث أهميته. ومثل هذا التصريح لم يسمع من ملك الأردن عبد الله الثاني، رغم وجود اتفاق سلام بين الأردن واسرائيل.

واضاف الموقع، ان حقيقة كون مسقط مكانا للقاءات سرية بين الولايات المتحدة وايران، يمكن ان تكون قناة اتصال سرية بين اسرائيل وايران ايضا، الأمر الذي سيسهل الاتصالات بين واشنطن وطهران من جهة، وقد يسهم من جهة ثانية، في فتح قناة اتصال بين الولايات المتحدة واسرائيل وبين طهران، يسمح بالتوصل الى اتفاق حول ما يجري في سورية وقطاع غزة.