شهيد وعدد من الإصابات خلال المسير البحري الـ14 شمال قطاع غزة

جهينة نيوز:

استشهد المواطن محمد عبد الحي أبو عبادة، وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، خلال المسير البحري الرابع عشر، شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة أن الشهيد أبو عبادة (27 عامًا) من سكان معسكر الشاطئ، وصل إلى مجمع الشفاء الطبي شهيدًا جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على المشاركين في المسير البحري بشكل مباشر، شمال بيت لاهيا.

وفي سياق متصل قال مراسلنا إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المتظاهرين، إضافة إلى إطلاق وابلٍ من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب الحراك البحري الرابع عشر، فيما أشعل المتظاهرين الإطارات داخل وخارج السياج الأمني الزائل، للتغطية على قناصة الاحتلال.

ورفع المشاركون في "المسير البحري الرابع عشر" أطفال الشهداء الأطفال الثلاثة، اللذين اغتالهم طيران الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، أمس الأحد.

فلسطين اليوم